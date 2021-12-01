Минэнерго РФ: в Крыму полностью восстановили электроснабжение

Минэнерго РФ отчитался о полном восстановлении подачи электричества в Крыму. Еще утром без света оставались 12 тыс. крымчан.

«Под контролем Минэнерго России восстановлено электроснабжение потребителей в ряде регионов, где из-за непогоды происходили отключения в электросетях. Энергетики завершили работы в Республике Крым», – говорится в сообщении на сайте министерства.

Глава Крыма Сергей Аксенов обещал, что к восстановлению электроснабжению привлекут 120 ремонтных бригад. Им нужно было восстановить подачу электричества у 12 069 абонентов.

«На территории Ялты и Алушты скорость ветра достигла 26 м/с и 33 м/с соответственно. В Ялте ветер повалил множество деревьев, пострадавших нет. Доступ к электроэнергии отсутствует в Симферопольском, Сакском, Белогорском и Бахчисарайском районах», – написал Аксенов ранее в соцсети.

Напомним, погода в Крыму резко ухудшилась во второй половине дня 30 ноября. Ураганный ветер обесточил не менее 30 линий электропередач, повалил деревья, новогодние инсталляции, повредил троллейбусные сети. Власти закрыли для судоходства Керченский пролив из-за непогоды.

Симферополь, Наталья Рязанова

© 2021, РИА «Новый День»