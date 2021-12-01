Красноярцы заплатят более миллиона рублей за лесные пожары

Суд приговорил четырех жителей Красноярского края к штрафу свыше 1,1 млн рублей за уничтоженные пожарами леса. Прокуратура доказала, что красноярцы виноваты в трех крупных пожарах на территории края.

По итогам прокурорских проверок в Абанском, Ермаковском и Емельяновском районах выяснилось, что в2019 и 2020 годах действия четырех жителей края привели к трем крупным лесным пожарам. Огнем были уничтожены лесные массивы, а для борьбы с возгоранием выезжали сотрудники лесопожарного центра.

Обвинение доказало вину красноярцев в уничтожении лесных насаждений. Суд назначил всем четырем подсудимым наказание в виде штрафа, передает ГТРК «Красноярск».

Как сообщал «Новый День», лесными пожарами было охвачено 9 808,5 га на территории Красноярского края. Угрозы населенным пунктам не было, но к борьбе к огнем привлекли 300 человек и 19 единиц техники.

Красноярск, Наталья Рязанова

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