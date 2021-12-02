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Четверг, 2 декабря 2021, 14:47 мск

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Волгу в Астрахани заволокло масляным пятном

Фото: 30.mchs.gov.ru

Астраханцы заметили масляное пятно на Волге около центральной набережной. МЧС ищет источники возможной утечки, сообщили в региональном управлении МЧС России.

Сообщения о вероятном загрязнении реки поступили в ведомство около 9 утра 2 декабря. Специалисты выехали в Кировский район Астрахани для проверки.

«Факт загрязнения подтвердился. Площадь загрязнения акватории составляет ориентировочно около 3000 кв. м», – говорится в сообщении ведомства.

Напомним, в начале ноября в акватории Енисея нашли два загрязнения нефтепродуктами. Площадь первого загрязнения составила 5 кв. м, второе протянулось на 100 м.

Астрахань, Наталья Рязанова

© 2021, РИА «Новый День»

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