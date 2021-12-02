Волгу в Астрахани заволокло масляным пятном

Астраханцы заметили масляное пятно на Волге около центральной набережной. МЧС ищет источники возможной утечки, сообщили в региональном управлении МЧС России.
Сообщения о вероятном загрязнении реки поступили в ведомство около 9 утра 2 декабря. Специалисты выехали в Кировский район Астрахани для проверки.
«Факт загрязнения подтвердился. Площадь загрязнения акватории составляет ориентировочно около 3000 кв. м», – говорится в сообщении ведомства.
Напомним, в начале ноября в акватории Енисея нашли два загрязнения нефтепродуктами. Площадь первого загрязнения составила 5 кв. м, второе протянулось на 100 м.
Астрахань, Наталья Рязанова
© 2021, РИА «Новый День»
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