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Среда, 3 ноября 2021, 10:33 мск

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На реке Енисей разлилось топливо

В акватории реки Енисей обнаружили два загрязнения нефтепродуктами. Прокуратура Красноярского края проводит проверку.

Масленичные пятна находятся в районе береговой насосной станции «Красноярская ТЭЦ-1» и деревни Худоногово Емельяновского района. Площадь первого загрязнения небольшая – около 5 кв.м.. Второй разлив растянулся на 100 метров.

«К проверке привлечены специалисты Енисейского межрегионального управления Росприродназора, правоохранительных органов края и органа местного самоуправления», – заявили в пресс-службе надзорного ведомства.

По требованию прокуратуры организована ликвидация загрязнений с использованием биоразлагаемого сорбента. В настоящее время проводятся необходимые исследования и устанавливается источник выбросов.

Красноярск, Зоя Осколкова

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