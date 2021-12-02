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Четверг, 2 декабря 2021, 16:02 мск

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СКР официально обвинил приморского депутата в растлении ребенка

Следователи предъявили обвинение депутату приморского Заксобрания Артему Самсонову, задержанному за педофилию. Политик вину не признает.

«Депутату Законодательного собрания Приморского края предъявлено обвинение по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Расследование продолжается», – пояснили в региональном управлении Следственного комитета.

По версии следствия, в 2018 году во время отдыха на турбазе в столице Приморья депутат показывал 11-летнему ребенку «предмет интимного характера и доводил информацию о его предназначении».

Как сообщал «Новый День», Самсонова задержали 17 ноября и арестовали до 17 января 2022 года на время расследования. Следователи провели опознание и очную ставку, а также проверили показания на месте с участием потерпевшего. Защита оспорила взятие под стражу, рассмотрение жалобы назначено на 3 декабря.

Владивосток, Наталья Рязанова

© 2021, РИА «Новый День»

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Дальний Восток, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Педофилы,