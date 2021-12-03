Подростки порезали родителей подруги, запрещавших ей гулять

Следственный комитет задержал группу смоленских подростков за нападение на родителей их знакомой школьницы. Девушка попросила у сверстников помощи с несговорчивыми родителями, и они оба оказались в больнице.

Инцидент случился ранним утром 2 декабря в поселке Верхнеднепровский Смоленской области. По версии следствия, 14-летняя школьница поругалась с матерью и отчимом, которые запретили ей гулять в ночное время. Она по телефону пожаловалась другу, а тот попросил знакомых подростков помочь девушке выйти из дома.

«Около 5 утра несовершеннолетние зашли в квартиру и нанесли множественные ножевые ранения в область груди 26-летнему хозяину жилища, а также причинили резаное ранение левого предплечья его 37-летней жене. Потерпевшие доставлены в лечебное учреждение», – рассказали в региональном управлении СКР.

Всех подозреваемых нашли и задержали, с ними работаю следователи. Уголовное дело возбуждено о покушении на убийство двух человек группой лиц по предварительному сговору.

Смоленск, Наталья Рязанова

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