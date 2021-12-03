Число пострадавших на «Листвяжной» выросло до 99 человек

Еще 16 пострадавших остаются под наблюдением врачей в больницах Кузбасса после ЧП в шахте «Листвяжная». Более 80 человек переведены на амбулаторное лечение, рассказали в пресс-службе правительства Кемеровской области.

«В стационарах Кузбасса находятся 16 пострадавших, один из них в состоянии средней степени тяжести. Планируется выписка 13 человек. 83 человека находятся под амбулаторным наблюдением врачей», – говорится в сообщении.

Спасатели подняли на поверхность лета 11 погибших. Они выяснили, где находятся еще 14 человек, итого под землей остались тела 29 погибших.

«Известно местонахождение 12 шахтеров и 2 горноспасателей, поиск 15 шахтеров продолжается. Продолжаются мероприятия по проветриванию аварийных участков, чтобы нарастить темп поисков погибших и ликвидации последствий аварии в шахте», – пояснили в региональном управлении МЧС.

Утром 3 декабря Кемеровская область почтила память погибших шахтеров и горноспасателей. Акция началась в 08:21 утра – точное время взрыва в шахте «Листвяжная». «Во всех городах Кузбасса в память о погибших включили сирены системы оповещения МЧС, в муниципалитетах к монументам погибшим горнякам возложили цветы», – рассказали в администрации региона.

Как сообщал «Новый День», 51 человек погиб в результате взрыва газо-метановой смеси в шахте «Листвяжная». Число пострадавших превысило 90 человек. Поисковая операция продолжается несмотря на скопление угарного газа.

Кемерово, Наталья Рязанова

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