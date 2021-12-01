В больницах Кузбасса остались 16 пострадавших из «Листвяжной»

Врачи выписали большинство пострадавших при ЧП в шахте «Листвяжная» на Кузбассе. В больницах остаются 16 пациентов, 60 человек долечиваются дома.

«В стационарах находятся 16 человек, трое в состоянии средней тяжести и 12 в удовлетворительном. Сегодня к выписке готовятся девять человек», – рассказали в пресс-службе правительства региона.

Владельцы шахты и власти продолжают выплаты пострадавшим и семьям погибших. На счета каждой семьи перечислено в среднем по шесть миллионов рублей, а общая сумма оценивается более чем в полмиллиарда. Сбербанк закрыл кредиты всех погибших горняков, которые в сумме превысили девять миллионов рублей.

Спасатели продолжают работать на выработке ради поднятия на поверхность всех погибших. Три технические скважины готовы на 80%, начали бурить еще три, чтобы отвести ядовитый газ с нижних уровней и закачать внутрь хладон и азот. Газовую атмосферу в шахте стабилизировали, но людям заходить туда пока опасно.

В то же время Ростехнадзор опроверг сообщения о том, что газовые датчики в Листвяжной» были массово неисправны или отключены. Представитель ведомства Андрей Виль заявил в соцсети, что во время проверок массовой неисправности не было.

Напомним, 25 ноября в шахте «Листвяжная» начала эвакуация из-за задымления. Удалось вывести большую часть людей, но 5 человек погиб, включая пятерых спасателей. Позже специалисты подтвердили взрыв газо-метановой смеси. По последним данным, число пострадавших составило 95 человек.

Кемерово, Наталья Рязанова

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