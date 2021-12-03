В Комсомольске-на-Амуре школьник умер после драки на уроке

В Комсомольске-на-Амуре два семиклассника подрались на уроке, и один от травмы умер, не дождавшись скорой. Прокуратура начала проверку обстоятельств случившегося и работы бригад скорой помощи в целом городе.

Два ученика повздорили днем 3 декабря на уроке биологии. Один из них в ответ на оскорбление встал из-за стола и ударил соперника по голове. Пострадавшего спустили в школьный медицинский кабинет, где мальчик и умер до приезда скорой помощи.

«Возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть), ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность). Назначены экспертизы, допрашиваются учащиеся и администрация школы», – сообщили в управлении Следственного комитета по Хабаровскому краю и ЕАО.

Случай вызвал большой резонанс, его бурно обсуждают в соцсетях. Очевидцы рассказали, что машина скорой приехала только через 15 минут после вызова. Краевая прокуратура начала проверку работы городских бригад скорой помощи. Также ведомство взяло на контроль ход расследования.

Напомним, полиция в Чите задержала школьника по делу об убийстве. Подросток признался, что лишил жизни свою сверстницу, тело которой нашли прохожие.

Комсомольск-на-Амуре, Наталья Рязанова

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