Жительница Хакасии бросилась на внука с ножом и попала под уголовку

В Хакасии соседям пришлось оттаскивать пьяную бабушку от внука, которого женщина решила зарезать. Двухлетний малыш оказался в больнице, а его 46-летняя родственница в СИЗО.

Инцидент случился днем 13 ноября в поселке Усть-Абакан района. Родители малыша ушли на работу, оставив сына с его бабушкой. Женщина после изрядной порции алкоголя схватила нож и бросилась на малыша. Соседи увидели окровавленного мальчика и скрутили молодую бабушку.

«Нанесла мальчику множественные ножевые ранения в область лица, шеи и грудной клетки. Ребенка немедленно доставили в больницу. Угрозы его жизни и здоровью нет», – рассказали в пресс-службе управления Следственного комитета по региону.

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство малолетнего заведомо в беспомощном состоянии. Второе дело возбуждено по статье 293 УК РФ – халатность, на основании материалов прокурорской проверки.

«Семья состояла на учете в районных органах и учреждениях системы профилактики. Меры, направленные на установление над мальчиком опеки, не приняты, что привело к совершению противоправных действий, угрожающих его жизни и здоровью», – пояснили в прокуратуре по Республике Хакасия.

Напомним, 59-летний житель Ростова-на-Дону попал под следствие за убийство собственного 6-летнего внука. Напившись, мужчина напал на мальчика с ножом и всего изранил, от чего ребенок скончался.

Абакан, Наталья Рязанова

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