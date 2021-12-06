Три человека стали жертвами массового ДТП в Пермском крае

Три машины столкнулись на трассе Пермь-Березники, в результате чего три человек погибли, двое оказались в больнице. Предварительной причиной аварии назвали неправильный обгон, сообщает ГТРК «Пермь».

Столкновение произошло на 73-м км автодороги в районе деревни Фоминка в Пермском крае. Водитель на Volkswagen выехал на полосу встречного движения и там врезался в легковой автомобиль LADA Granta. От удара иномарка отлетела в сторону и столкнулась с ехавшим мимо Hyundai.

Водитель Volkswagen и двое пассажиров от полученных травм скончались на месте. Пассажир и водитель отечественной легковушки находятся в больнице, их травмами занимаются врачи. Данных о пострадавших во второй иномарке нет.

Специалисты ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии.

Более печально закончилось ДТП на трассе «Дон» в Воронежской области, когда две иномарки столкнулись лоб в лоб. В результате выезда на встречную полосу погибли трое взрослых и двое детей.

Пермь, Наталья Рязанова

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