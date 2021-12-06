Киркорову грозит арест за неуплату 90 дорожных штрафов

ГИБДД составила 90 административных протоколов в отношении певца Филиппа Киркорова из-за неуплаты штрафов за нарушение ПДД в положенный срок. Об этом сообщает Таганский райсуд Москвы в телеграм-канале московских судов общей юридикции.

Все административные материалы поступили к мировому судье судебного участка № 422 Таганского района столицы. Они составлены по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ (Неуплата административного штрафа в срок).

Санкция по этой статье предусматривает наказание в виде штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.

В суде не уточнили, какие именно правила дорожного движения нарушил Киркоров. Рассмотрение протоколов назначено на 14 декабря.

Москва, Наталья Петрова

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