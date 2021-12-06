В Казани трамвай насмерть сбил школьницу

Днем в Казани школьница погибла под колесами трамвая. Девочка пыталась перебежать дорогу перед составом, но не успела, передает портал prokazan.ru.

В сети появилась видеозапись с камеры внутри трамвая. Судя по происходящему в кадре, школьница запнулась, когда перебегала дорогу. Она упала прямо под колеса трамвая, вагоновожатый не успел затормозить.

Девочка скончалась на месте. Вагон трамвая пришлось поднимать краном, чтобы достать тело погибшей.

Движение трамваем по маршруту №4 было временно приостановлено.

Напомним, в Алтайском крае учительница на иномарке пыталась проскочить на переезде перед снегоуборочным поездом. В итоге три ехавших с ней ученика погибли на месте. Сама женщина и еще один школьник доставлены в больницу.

Казань, Наталья Рязанова

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