Рейсовый автобус столкнулся с грузовиком во Владимирской области

В результате ДТП с участием рейсового автобуса во Владимирской области пострадали 8 человек, все они госпитализированы.

Авария произошла сегодня днем в Коврове. По данным регионального главка МВД РФ, водитель автобуса «ПАЗ» не предоставил преимущества в движении грузовику-мусоровозу. В результате ДТП водитель и семь пассажиров автобуса, среди которых двое детей12-ти и 13 лет, доставлены в больницу. Всего в автобусе находилось не более 12 пассажиров, отметили в ведомстве.

На месте ДТП работают инспекторы ГИБДД, устанавливаются обстоятельства аварии.

Проверку по факту столкновения автобуса и мусоровоза организовала прокуратура Коврова. «Будет дана оценка соблюдению местным перевозчиком рейсового автобуса законодательства о безопасности пассажирских перевозок», – говорится в сообщении ведомства.

Владимир, Наталья Петрова

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