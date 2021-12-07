В Ставрополье школьник застрелил приятеля из найденного ружья

Полиция нашла тело застреленного 13-летнего мальчика в лесополосе у села Нины Советского округа Ставрополя. По предварительной версии, школьник мог стать жертвой своего приятеля, решившего поиграть с найденным ружьем.

5 декабря родители школьника заявили о пропаже сына. Мальчик со старшим школьным товарищем ушли в лесополосу, но домой школьник не вернулся. Вечером его тело нашли с огнестрельной раной в груди.

«На причастность к совершению преступления проверяется 16-летний знакомый малолетнего. В 2019 году подросток нашел охотничье ружье, о чем никому не сообщил. Днем 5 декабря у него с собой было найденное ружье, из которого и произошел выстрел в сторону малолетнего», – рассказали в региональном управлении Следственного комитета.

Подросток испугался и убежал, а ружье снова спрятал. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего («в» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и выясняют все обстоятельства случившегося. Прокуратура Ставропольского края поставила расследование на контроль.

Напомним, в Абакане в Республике Хакасия школьник похвастался отцовским ружьем перед малолетним соседом и случайно выстрелил. Два месяца врачи боролись за жизнь раненого малыша, но ребенок умер. Отец школьника стал фигурантом уголовного дела.

Ставрополь, Наталья Рязанова

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