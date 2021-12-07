Жительница Казани избила маленькую дочь на камеру и выложила ролик в сеть

Прокуратура и следователи в Казани заинтересовались видеороликом из соцсети, в котором пьяная мать истязает годовалую девочку. Малышку передали врачам, а молодая мать стала фигурантом в двух уголовных делах.

По данным следствия, инцидент случился 1 декабря. 31-летняя жительница Казани выпила и в отместку мужу принялась избивать собственную дочь 2020 года рождения. В кадре видно, как женщина пинает плачущего ребенка. Ролик вызвал шквал возмущения в соцсети, и информация дошла до правоохранителей.

Малышку изъяли из семьи, сейчас она под наблюдением врачей. В отношении женщины возбудили уголовные дела об истязании (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ) и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию ребенка (ст. 156 УК РФ), сообщили в Следственном комитете.

Прокуратура начала проверку органов профилактики безнадзорности несовершеннолетних и в случае.

«Семья поставлена на учет в полиции. Задействованы все заинтересованные социальные службы. Ситуация с ребенком находится на особом контроле прокуратуры», – добавили в ведомстве.

Как сообщал «Новый День», в Крыму расследуют покушение местного жителя на жизнь собственного сына. Мужчина забрал ребенка у бывшей жены, завез в лес и поджег машину, запершись внутри с сыном.

Казань, Наталья Рязанова

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