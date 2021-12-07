В жилом доме в Нижнем Новгороде взорвался газ

В доме в Нижнем Новгороде прогремел взрыв. По последним данным, пострадал один человек. Прокуратура проводит проверку.

Хлопок газовоздушной смеси произошел в многоквартирном доме №15 по проспекту Ленина, сообщили в надзорном ведомстве. «По предварительным данным, в результате происшествия получил травмы один человек», – говорится в сообщении.

Пожара и задымления не последовало. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения обнаружили повреждение оконных конструкций в квартире. Жителей дома эвакуировать не стали.

Нижний Новгород, Зоя Осколкова

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