В жилом доме в Нижнем Новгороде взорвался газ

В доме в Нижнем Новгороде прогремел взрыв. По последним данным, пострадал один человек. Прокуратура проводит проверку.
Хлопок газовоздушной смеси произошел в многоквартирном доме №15 по проспекту Ленина, сообщили в надзорном ведомстве. «По предварительным данным, в результате происшествия получил травмы один человек», – говорится в сообщении.
Пожара и задымления не последовало. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения обнаружили повреждение оконных конструкций в квартире. Жителей дома эвакуировать не стали.
Нижний Новгород, Зоя Осколкова
© 2021, РИА «Новый День»
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