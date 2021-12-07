В Подмосковье отец и сын похищали породистых лошадей и изготовляли из них колбасу

В Московской области задержали конокрадов, похищавших скаковых лошадей из конноспортивных клубов и изготовлявших из них колбасу.

Злоумышленниками оказались ранее судимый житель Ступинского района и его сын, который находился в федеральном розыске.

В октябре парочка проникла в конюшню в поселке Андреевка и похитила пять скаковых лошадей, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирин Волк. Животные должны были участвовать в спортивных состязаниях. В конном клубе оценили ущерб в сумму более 4 млн рублей. Через месяц аналогичное преступление совершено в поселке Поварово. Ночью отец и сын украли двух лошадей и двух жеребят.

Вскоре сотрудники полиции установили личности и местонахождение подозреваемых. На территории их домовладения в ходе обысков были обнаружены останки похищенных животных, колбасные изделия кустарного производства и пикап со специальным прицепом для перевозки лошадей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ («Кража»). Один из задержанных помещен под стражу, другого отправили под домашний арест.

Полицейские проверяют фигурантов на причастность к другим аналогичным преступлениям.

Москва, Наталья Петрова

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