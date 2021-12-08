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NewDayNews.ru

Среда, 8 декабря 2021, 10:54 мск

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Пермячка вынесла из горящего дома младшего ребенка, а еще двух не успела

Фото: epp.genproc.gov.ru/web/proc_59

Двое детей погибли при пожаре в частном доме в деревне Притыка Пермского края. Мать троих детей успела вынести из огня только двухлетнего малыша.

Сигнал о возгорании поступил в 03:17 часов, и когда пожарные приехали, весь дом уже был в огне. Пожар тушили почти три часа при участии 20 человек и девяти единиц техники. До прибытия сотрудников МЧС женщина успела вынести из дома двухлетнего ребенка, рассказали в ведомстве. Оба они надышались дымом и доставлены в больницу.

«Во время тушения пожара были обнаружены тела двоих мальчиков 2007 и 2010 годов рождения. При осмотре тел на месте видимых следов насильственной гибели мальчиков не обнаружено. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)», – пояснили в краевом управлении Следственного комитета.

Прокуратура начала собственную проверку для оценки действий субъектов профилактики, а также жилищных и социальных условий проживания детей в семье.

Напомним, два ребенка пострадали при пожаре в частном доме в башкирской деревне Имангулово. Мальчик и девочка вместе с отцом успели выбежать из дома, но надышались дымом.

Пермь, Наталья Рязанова

© 2021, РИА «Новый День»

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