СКР в Приморье расследует слив видеозаписи медоперации в сеть

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении неприкосновенности частной жизни после слива в сеть видеозаписи гинекологической операции в одной из клиник Артема. Специалисты выяснили, что стример опубликовал ролик, находясь за пределами России.

Накануне в сети появились и быстро распространились кадры гинекологической операции, сделанной в больнице города Артема. Региональный Минздрав заявил, что ролик смонтирован из кадров, сделанных в частной клинике, поскольку в муниципальных больницах камеры есть только в коридорах.

«Распространенная информация содержит сведения о частной жизни пациентки, составляет ее личную тайну и распространена без согласия последней», – пояснили в СКР.

Подозреваемому по ст. 137 УК РФ может грозить штраф до 200 тыс. рублей или лишение свободы до двух лет.

Артем, Наталья Рязанова

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