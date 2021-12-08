Обвиняемый в изнасиловании мигрант удерживал в квартире еще двух женщин

Следователи расширили список обвинений 28-летнего мигранта, задержанного в Москве вечером 7 декабря. Уроженец Таджикистана стал фигурантом уголовных дел об изнасиловании, покушении на убийство и незаконном лишении свободы двух женщин, рассказали в столичном ГСУ Следственного комитета.

По версии следствия, ночью 7 декабря мужчина избил и изнасиловал девушку. Спасаясь от насильника, девушка выпрыгнула в окно с высоты 4-го этажа. Мужчина выбежал следом и несколько раз ударил девушку острым предметом. Жильцы дома спугнули обвиняемого, и пострадавшая была доставлена в больницу в тяжелом состоянии.

В это же время в квартире находились еще две связанные женщины 1984 и 1999 года рождения. Когда обвиняемый ушел, чтобы найти спрыгнувшую девушку, пленницы сумели развязать путы и сбежали. Позже они опознали мужчину, который их удерживал в квартире.

«Проведены опознания обвиняемого, очные ставки. Потерпевшие указали на фигуранта, как на лицо, совершившее преступления. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», – сообщили в СКР.

Москва, Наталья Рязанова

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