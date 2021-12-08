Сотрудница красноярского банка вынесла 15 млн рублей и 100 тысяч в долларах и евро

Работавшая в банке жительница города Ачинска Красноярского края вынесла с работы 22,5 млн в рублях, долларах и евро и исчезла. Мать 31-летней женщины заявила в полицию о пропажи дочери.

«Поступило сообщение от руководителя офиса финансовой организации о хищении 15 млн рублей, 49 500 долларов и 49 200 евро. Установлено, что к совершению преступления причастна кассир 1991 года рождения», – рассказали в краевом УМВД.

Кража случилась 7 декабря: по окончании рабочего дня кассир обычным путем вышла из офиса банка. Общая сумма похищенного в рублях составила 22,5 млн рублей.

Полиция возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата», санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Как сообщал «Новый День», владельцы кулинарии в Челябинске наняли для ремонта ранее судимого за кражи безработного. Вскоре сотрудники попросили полицию найти пропавшие мебель и оборудование из кулинарии общей стоимостью более миллиона рублей. В подозреваемых оказался маляр – рецидивист.

Ачинск, Наталья Рязанова

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