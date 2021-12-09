СКР и прокуратура начали проверку после трех лет травли школьницы в классе

Многодетная мать из города Тогучина Новосибирской области обратилась в СМИ из-за бездействия руководства школы, где ее дочь унижали на протяжении трех дет. Последней каплей стала травма руки в результате жестоких игр в классе. Следственный комитет и прокуратура начали проверку.

Пострадавшая девочка не сразу призналась маме. А теперь говорит, что привыкла к обидным словам и толчкам, к тому, как портят ее вещи и даже одежду. В последнее время она начала получать угрожающие сообщения на телефон, даже когда была вне школы.

«Обращалась у директору, классному руководителю, но никаких мер принято не было. Попросила перевести ее в другой класс, но директор сказала, что не видит необходимости. Сказала: «Это же дети, пусть привыкает», – рассказала мама школьницы в беседе с «Вести. Новосибирск».

После очередного дня в школе девочку пришлось вести в травмпункт. Рентген показал травму руки, и врач отправил заключение в полицию. Прокуратура области и СКР выясняют обстоятельства случившегося, сообщили в ведомствах. Следователи дадут оценку бездействию должностных лиц школы №2 Тогучина, а прокурорские работники намерены проверить, как исполняется законодательство о защите прав несовершеннолетних, об охране прав ребенка, об образовании.

Напомним, школьник в Пермском крае устроил стрельбу в школе из-за буллинга и постоянных унижений со стороны одноклассников.

Тогучин, Наталья Рязанова

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