Горноспасатели повторно обследуют «Листвяжную», чтобы найти последнего погибшего

Горноспасатели не могут найти тело последнего погибшего шахте «Листвяжная» горняка. Его местонахождение остается неизвестным. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в своем телеграм-канале.

По его словам, горноспасатели проводят повторное обследование шахты, поиск ведется в подтопленных выработках. Параллельно идет откачка воды и мониторинг газовой обстановки в шахте. Отмечается, что работы ведутся в круглосуточном режиме.

Цивилев также сообщил, что на сегодняшний день в стационарах находятся двое пострадавших при взрыве метана в «Листвяжной». Один спасатель проходит лечение в Кузбасской клинической больнице скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Один горняк находится в Центре охраны здоровья шахтеров, он выздоравливает.

На амбулаторном лечении находятся 95 человек -54 шахтера и 41 спасатель.

25 ноября в результате взрыва метана на «Листвяжной» погибли 46 горняков и пятеро горноспасателей. Число пострадавших превысило 100 человек.

По факту взрыва в шахте возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Кроме того, расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц»). Его фигурантами стали сотрудники Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора.

Кемерово, Наталья Петрова

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