российское информационное агентство 18+

Протесты против QR-кодов

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 9 декабря 2021, 11:53 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Горноспасатели повторно обследуют «Листвяжную», чтобы найти последнего погибшего

Горноспасатели не могут найти тело последнего погибшего шахте «Листвяжная» горняка. Его местонахождение остается неизвестным. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в своем телеграм-канале.

По его словам, горноспасатели проводят повторное обследование шахты, поиск ведется в подтопленных выработках. Параллельно идет откачка воды и мониторинг газовой обстановки в шахте. Отмечается, что работы ведутся в круглосуточном режиме.

Цивилев также сообщил, что на сегодняшний день в стационарах находятся двое пострадавших при взрыве метана в «Листвяжной». Один спасатель проходит лечение в Кузбасской клинической больнице скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Один горняк находится в Центре охраны здоровья шахтеров, он выздоравливает.

На амбулаторном лечении находятся 95 человек -54 шахтера и 41 спасатель.

25 ноября в результате взрыва метана на «Листвяжной» погибли 46 горняков и пятеро горноспасателей. Число пострадавших превысило 100 человек.

По факту взрыва в шахте возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Кроме того, расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц»). Его фигурантами стали сотрудники Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора.

Кемерово, Наталья Петрова

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Сибирь, Россия, Скандалы и происшествия,