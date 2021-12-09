Теперь парный: в Новосибирске за дебош в самолете задержали мужа и жену

Полиция в Новосибирске сняла с самолета мужа и жену, устроивших дебош во время полета. Хулиганившие супруги ругались матом, на выходе повздорили с полицейскими.

Экипаж самолета, выполнявшего полет из Бишкека в Новосибирск, сообщил на землю о дебоширах. Семейная пара во время перелета выпивала, нецензурно выражалась и вела себя шумно, мешая пассажирам. Супруги не реагировали на требования бортпроводников утихомириться.

«Прибывшие на место сотрудники линейного отдела МВД в аэропорту Толмачево задержали мужчину и его супругу. Во время задержания мужчины его жена ударила кулаком по спине сотрудника полиции», – рассказали в пресс-службе МВД России.

В отношении мужчины составлены административные протоколы за воздушное хулиганство, а Следственный комитет решает вопрос, возбуждать ли дело в отношении женщины за нападение на полицейского.

Накануне в Новосибирске задержали прилетевшего из Магадана пассажира, который принял на борту дозу наркотика и устроил дебош. Он напал на девушку из переднего ряда, а потом едва не задушил курткой соседа.

Новосибирск, Наталья Рязанова

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