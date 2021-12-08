Авиапассажир принял наркотик на борту и устроил дебош на пути в Новосибирск

Пассажир рейса Магадан-Новосибирск оказался в руках сотрудников полиции прямо на борту самолета после дебоша. Очевидцы рассказали, что мужчина был спокоен при взлете, но потом что-то принял и начал буянить.

Кадры с хулиганом на лайнере компании S7 попали в соцсеть и быстро распространились. Мужчина бросался то на девушку в переднем ряду, то на своего соседа. Другие пассажиры во время полета скрутили его ремнями и не зафиксировали в кресле до прибытия в Новосибирск.

Попутчики дебошира видели под его креслом шприц и предположили, что мужчина принял наркотик после взлета. Этим они и объяснили его неадекватное поведение.

«Примерно за 1,5 часа до приземления в Новосибирске один из пассажиров стал вести себя неадекватно. По прибытии в Новосибирск экипаж вызвал на борт полицию. Мужчина был передан сотрудникам правоохранительных органов», – пояснил представитель авиакомпании S7 изданию ngs.ru.

Напомним, рейс «Победы» из Екатеринбурга в Санкт-Петербург вылетел с задержкой из-за драки на борту. Пьяный пассажир с криками напал на сидящего рядом мужчину и устроил драку. Самолет вернули на стоянку, пока с рейса не сняли дебошира.

Госдума в третьем чтении одобрила применение спецсредств к воздушным хулиганам со стороны экипажа. В случае угрозы безопасности полета или здоровью других лиц, командир может разрешить бортпроводникам применить спецсредства.

Новосибирск, Наталья Рязанова

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