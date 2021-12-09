Суд в Москве арестовал планировавшего теракт в школе подростка

Мещанский районный суд Москвы санкционировал арест 18-летнего юношу, который в одной из соцсетей сообщил о планах устроить теракт в школе в Глинистом переулке в столице, удовлетворив ходатайство следствия. Об этом сообщается в телеграм-канале московских судов общей юрисдикции.

Отмечается, что защита просила избрать для Арсения Кураева более мягкую меру пресечения, не связанную с заключением под стражей, одно суд отклонил это ходатайство.

В СИЗО подросток пробудет как минимум до 6 февраля 2022 года.

Молодому человеку предъявлено обвинение в попытке совершения хулиганских действий с применением оружия по мотивам ненависти к обучающимся школы (ч.1 ст. 30, ч. 2 ст. 213 УК РФ). Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции задержали у входа в школу в Глинистом переулке рядом со станцией метро «Проспект мира» 18-летнего юноши. При обыске у молодого человека изъяли пневматический пистолет, три газовых баллончика и три ножа.

Незадолго до этого Кураев написал в социальной сети «ВКонтакте», что планирует устроить теракт в учебном заведении. Свои планы он позже подтвердил в личной переписке с двумя десятиклассниками. Пост обнаружили сотрудники столичного департамента образования при мониторинге соцсети и сообщили в полицию.

Москва, Наталья Петрова

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