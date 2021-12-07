В Москве задержан планировавший теракт в школе юноша

В Москве правоохранители задержали 18-летнего юношу, который в соцсетях сообщил о планах устроить теракт в школе. При обыске у молодого человека нашли пневматический пистолет, три газовых баллончика и три ножа, сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.

По его данным, сотрудники департамента образования мониторили соцсеть «Вконтакте» и обнаружили комментарий юноши о намерении атаковать школу 7 декабря. Информацию передали сотрудникам полиции, те задержали парня прямо у входа в школу.

С собой у юноши был пневматический пистолет, три ножа и три газовых баллончика. По данному факту проводится доследственная проверка.

Москва, Наталья Петрова

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