Дело о стрельбе в центре Самары ушло в суд

Следователи в Самаре передали в суд уголовное дело о стрельбе из автомата в историческом центре города. Два студента и их друг получили обвинения в хулиганстве.

Инцидент случился ночью 11 сентября: перед походом в бар молодые люди развлекали себя фейерверками. Когда петарды закончились, один из них достал из багажника машины автомат и несколько раз выстрелил в воздух. Молодые люди сами же записали свою выходку на видео и опубликовали в соцсети.

Полиция быстро нашла подозреваемых: студентов 1999 и 2000 годов рождения, а также их друга 2001 года рождения. Все трое признали вину и раскаялись.

«Молодые люди раскаялись и попросили прощения у всех жителей Самары, которым доставили беспокойство. У молодых людей изъяли три единицы оружия, два пистолета и автомат», – рассказали в областном УМВД.

Эксперты выяснили, что все три ствола были охолощенными, то есть предназначались для имитации выстрела холостыми патронами.

Напомним, в Челябинске после ссоры с соседями молодые люди устроили стрельбу по окнам многоэтажки. Полиция нашла подозреваемых и составила протоколы о мелком хулиганстве.

Самара, Наталья Рязанова

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