В Подмосковье бродячая собака искусала ребенка на детской площадке

В подмосковном Раменском семилетний мальчик пострадал от бродячей собаки. Следственный комитет проводит проверку.

Инцидент произошел на детской площадке поселка «КФЗ» Раменского городского округа. «С полученными укушенными ранами ребенок был госпитализирован в больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает», – сообщили в региональном управлении СКР.

Следственным отделом по городу Раменское ГСУ СК России по Московской области незамедлительно организована проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Москва, Зоя Осколкова

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