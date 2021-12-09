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Четверг, 9 декабря 2021, 14:04 мск

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В Подмосковье бродячая собака искусала ребенка на детской площадке

В подмосковном Раменском семилетний мальчик пострадал от бродячей собаки. Следственный комитет проводит проверку.

Инцидент произошел на детской площадке поселка «КФЗ» Раменского городского округа. «С полученными укушенными ранами ребенок был госпитализирован в больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает», – сообщили в региональном управлении СКР.

Следственным отделом по городу Раменское ГСУ СК России по Московской области незамедлительно организована проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Москва, Зоя Осколкова

© 2021, РИА «Новый День»

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