Пенсионерка из Чувашии заплатила 3 млн рублей за «третий глаз»

Жительница Новочебоксарска в Чувашии пожаловалась в полицию на мошенников, выманивших у нее более трех миллионов рублей. Женщина сама перевела злоумышленникам круглую сумму, чтобы ей помогли развить дар ясновидения.

Больше года 66-летняя женина пользовалась услугами мнимых магов-целителей, о которых узнала из телевизионной рекламы. Она исправно переводила им деньги за якобы исцеляющие обряды.

Вскоре женщине сообщили, что могут и ее принять в сообщество целителей за три миллиона рублей. Лже-маги якобы разглядели в ней дар ясновидения, который нужно развить. Пенсионерка оформила кредиты в нескольких банках, чтобы набрать нужную сумму, и перевела все деньги на счет целителей. Когда телефоны будущих коллег оказались недоступны, женщина поняла, что ее обманули, и пошла в полицию.

«Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ о мошенничестве. Проводятся мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления», – рассказали в МВД по Чувашской республике.

Ранее 68-летняя пенсионерка из Екатеринбурга отдала около 200 тыс. рублей эзотерическому центру за снятие порчи. Женщина взяла кредит, за который решила расплатиться доходом с инвестиций. После перевода около полумиллиона на счет конторы женщина поняла, что ее вновь обманули.

Чебоксары, Наталья Рязанова

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