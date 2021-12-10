Суд США отправил россиянина в тюрьму за кибератаки

Суд в американском штате Коннектикут приговорил россиянина Олега Кошкина к четырем годам лишения свободы за киберпреступления. Обвинение доказало, что россиянин помог зашифровать вредоносное ПО, которым хакеры заразили более 200 тыс. компьютеров по всему миру.

По данным следствия, с 2014 по весну 2017 года хакеры использовали ботнет Kelihos, который Кошкин помог спрятать от антивирусов своим шифрованием. Через ботнет хакеры похищали личные данные, заразив только за последние четыре месяца своей деятельности около 200 тыс. компьютеров.

«Приговорен к 48 месяцам тюремного заключения по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения компьютерного мошенничества и злоупотреблений и по одному пункту обвинения в компьютерном мошенничестве и злоупотреблениях», – говорится в сообщении Минюста США на официальном сайте.

Напомним, Кошкина арестовали в Калифорнии в сентябре 2019 года. До этого он жил в Эстонии, откуда и обслуживал сайты, предлагающие услуги шифрования ПО. Присяжные признали Кошкина виновным 15 июня, и все это время россиянин ждал, пока суд определит наказание для него.

Ранее суд в США обязал россиянина Андрея Тюрина выплатить жертвам его киберпреступлений компенсацию в размере почти 20 млн долларов. Его обвинили в краже данных более чем 80 млн клиентов американских финансовых компаний.

Хартфорд, Наталья Рязанова

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