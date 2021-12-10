В Тольятти юные хоккеисты устроили массовую драку на льду

Хоккейный матч между юношескими командами Тольятти и Самары закончился дракой «стенка на стенку». Последние секунды игры хоккеисты провели, мутузя друг друга, несмотря на усилия родителей и арбитров.

Самарская юношеская «Комета» приехала в Тольятти сразиться на льду с местным «Волгарем». Тольяттинцы победили второй раз подряд, со счетом 4:1. До конца матча оставались секунды, когда между 12-летними игроками на льду вспыхнул конфликт и быстро перерос в драку.

Арбитры старались разнять дерущихся, но на помощь товарищам бросились все участники команд. Юноши высыпали на лед и принялись мутузить друг друга. На арену выбежали родители и принялись разнимать драчунов.

Видеозапись драки попала в Интернет и быстро разлетелась по соцсетям.

Чаще фанаты устраивают столкновения, отстаивая свою любимые спортивные команды. Так, в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» во время футбольного матча Россия-Кипр болельщики устроили потасовку. Словесные оскорбления быстро перешли в удары, и в драку включились около 10 участников.

Тольятти, Наталья Рязанова

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