В Подмосковье задержали криминального авторитета Оренбуржья

Силовики провели совместную спецоперацию в Московской и Оренбургской областях, в результате которой были задержаны криминальный авторитет Корчага и участники организованной преступной группы, причастные к убийствам. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД РФ по Оренбургской области.

«В результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками управления уголовного розыска УМВД России по Оренбургской области во взаимодействии с коллегами из региональных СК и ФСБ, при силовой поддержке бойцов Росгвардии были задержаны лидер и участники группы, осуществлявшей преступную деятельность на территории Оренбуржья», – сообщили в полиции.

В ходе обысков в Орске в доме авторитета правоохранители изъяли пистолет-пулемет «Скорпион», документы и другие предметы, которые являются доказательствами совершенных преступлений.

По данным полиции, злоумышленники причастны к покушению на убийство 65-летнего предпринимателя в 2006 году. Бандиты взорвали автомобиль, в котором находились сам бизнесмен, его помощник и водитель. Кроме того, задержанных подозревают в организации и исполнении двух убийств в Орске в 2005 и 2006 году, которые оставались нераскрытыми до настоящего времени. Один из погибших был застрелен из пистолета в подъезде своего дома, а второй – расстрелян из автомата в автомобиле.

Помимо покушений и убийств члены ОПГ занимались незаконным оборотом оружия, наркотиков, вымогательством, «крышеванием» бизнеса, мошенничеством в финансового-кредитной сфере. Последние годы сам Корчага жил в Подмосковье, однако своего статуса не потерял. Он был так называемым «смотрящим» и держателем «общака».

Оренбург, Зоя Осколкова

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