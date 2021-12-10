Пьяный авиахулиган разбил иллюминатор во время полета

Пассажир устроил дебош на рейсе авиакомпании Nordwind. Разбуянившийся мужчина во время полета разбил внутреннее стекло иллюминатора, сообщает телеграм-канал Baza. Хулигана пришлось связать скотчем.
Видео с агрессивным авиадебоширом появилось в Сети. Судя по кадрам, мужчина был сильно пьян. Его скрутили и привязали к креслу скотчем. После приземления хулигана передали сотрудникам полиции.
Ранее, на этой неделе президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий бортпроводникам применять к авиадебоширам специальные средства сдерживания. Закон вступит силу в июне 2022 года. Перечень «средств сдерживания» и правила их применения предстоит утвердить правительству РФ.
Москва, Наталья Петрова
© 2021, РИА «Новый День»
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