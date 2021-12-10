Тело пропавшего офицера Росгвардии нашли в брошенном доме под Тулой

После двух недель поисков подполковника Росгвардии нашли мертвым в заброшенном доме в Тульской области. Его тело оказалось без головы и рук, пишут «Известия».

Бывшая сожительница подала заявление о пропаже офицера 20 ноября. У них были сложные отношения из-за спора об опеке над ребенком и разделе имущества. Мужчина исчез после крупной ссоры 18 ноября, рассказали изданию источники.

По данным телеграм-канала Baza, грудь и ноги погибшего были в осколочных ранениях, а кисти рук и голова отсутствовали. Рядом с телом нашли осколки, кольцо и рычаг взрывателя от гранаты РГД-5.

Тула, Наталья Рязанова

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