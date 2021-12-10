В Оренбуржье раскрыли фиктивный центр для наркозависимых

Следователи в Оренбуржье задержали двух подозреваемых в похищении людей, страдающих от алкогольной и наркозависимости. Группа подозреваемых под видом лечения выманивала деньги у родственников своих жертв.

Злоумышленники создали сайт, где предлагали за плату вылечить зависимых людей. Когда родственники наркоманов отдавали первую часть платы, человека незаконно забирали из дома и запирали в арендованном помещении. Настоящего лечения наркозависимые не получали, но должны были убеждать родственников снова и снова платить за свое пребывание в «центре».

В стенах заведения в разное время удерживали более 20 человек. Одна из пострадавших пробыла там более 9 месяцев. Похищенным раз в неделю разрешали позвонить домой, но под контролем и по сценарию похитителей.

«К удерживаемым лицам применяли насилие, а также моральное и психологическое воздействие. Возбуждено уголовное дело о похищении двух и более лиц из корыстных побуждений группой лиц по предварительному сговору», – рассказали в управлении Следственного комитета по Оренбургской области.

Как сообщал «Новый День», подобный центр раскрыли в Новосибирске, там в разное время держали 25 человек. В группе действовали пять человек, дело в отношении двух в сентябре передано в суд.

Оренбург, Наталья Рязанова

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