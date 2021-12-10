Пьяный житель Калуги расстрелял из ружья соседний дом

В Калуге полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве в отношении местного жителя. Пьяный мужчина открыл стрельбу из ружья в квартире, выстрелил в соседний дом, а потом вышел с оружием на улицу.

В полицию пожаловались сразу несколько человек. Они заявили, что в одной из квартир жилого дома раздаются хлопки, похожие на выстрелы, после которых на улицу вышел мужчина с оружием в руках. Прибывшие на место происшествия правоохранители встретили 50-летнего местного жителя. Оружие у мужчины изъяли.

«По версии полиции, гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, произвел несколько выстрелов в своей квартире, а также с балкона в сторону жилого дома, расположенного напротив, после чего проследовал на улицу. В результате стрельбы никто не пострадал», – говорится в сообщении регионального управления МВД.

Уголовное дело возбуждено по статье «Хулиганство». Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.

Калуга, Зоя Осколкова

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