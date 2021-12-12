Под Владимиром в аварии погибли пять человек

Во Владимирской области в ДТП погибли пять человек. На месте работают сотрудники ГИБДД. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

По данным полиции, авария произошла около пяти утра на 323 километре автодороги М-7 «Волга» на территории Гороховецкого района. Автомобиль «ВАЗ» врезался в стоящий на обочине грузовик.

От удара скончались пять человек – водитель и четверо пассажиров легковушки, добавили в полиции.

В настоящее время на месте аварии работают инспекторы ГИБДД. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Владимир, Зоя Осколкова

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