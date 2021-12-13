Под Саратовом от отравления погибли двое детей, еще один ребенок попал в реанимацию

Двое детей погибли в результате отравления неизвестным веществом в частном жилом доме в селе Александровка Марксовского района Саратовской области. Кроме того, в реанимацию попал еще один ребенок и тетя детей. Следователи начали проверку по факту гибели детей.

Информация о трагическом инциденте поступила сотрудникам регионального управления МЧС сегодня в 04:55, говорится в сообщении ведомства. По словам родственников, дети пожаловались на тошноту и рвоту, была вызвана скорая помощь. Прибывшие на место медики констатировали смерть обоих детей.

По данным спасателей, в квартире проживали шестеро человек, из них двое детей. Мать детей жила отдельно.

В доме имеется газовая колонка, газовый котел и газовая плита, однако специалисты газовой службы не выявили в помещениях опасной для жизни и здоровья концентрации опасных веществ, сообщает региональное управление Следственного комитета России.

Также отмечается, что на телах детей не обнаружено признаков насильственной смерти. «По предварительным данным, причиной произошедшего могло стать отравление неизвестным веществом», – отмечается в сообщении.

Как уточняет ведомство, в результате отравления погибли трехлетний мальчик и пятилетняя девочка. Еще два человека пострадали – в реанимацию госпитализированы семилетний мальчик и 23-летняя тетя детей.

По факту трагического происшествия проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Следователи выясняют все обстоятельств произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование, отметили в региональном управлении СК РФ.

Саратов, Наталья Петрова

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