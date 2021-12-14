Число жертв загадочного отравления под Саратовом выросло до 4

В Саратовской области скончался четвертный пострадавший от отравления неизвестным веществом. В больнице умерла 23-летняя девушка, тетя ранее погибших от загадочного отравления трех маленьких детей в частном жилом доме в селе Александровка. Ранее сегодня сообщалось о смерти третьего отравившегося ребенка – семилетнего мальчика.

О смерти девушки, находившейся в реанимации, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета РФ.

Накануне двое детей – трехлетний мальчик и пятилетняя девочка – скончались до приезда скорой помощи, а семилетний мальчик с тетей были госпитализированы. У всех четверых были симптомы отравления, но чем конкретно они отравились пока неизвестно. Специалисты газовой службы не нашли в доме утечки от газового котла или плиты.

По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти детей. В доме изъяты бытовая химия, медикаменты, продукты питания и переданы экспертам для проверки.

Саратов, Наталья Петрова

© 2021, РИА «Новый День»