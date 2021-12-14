Третий ребенок умер от отравления под Саратовом

Третий пострадавший от неизвестного вещества ребенок скончался в одной из больниц Марксовского района в Саратовской области. Следователи возбудили уголовное дело по результатам проверки обстоятельств смерти детей.

Накануне двое детей умерли до приезда скорой, а семилетний мальчик с тетей были доставлены в больницу. У всех четверых были симптомы отравления, но врачи не уточнили причину. Специалисты газовой службы не нашли в доме утечки от газового котла или плиты.

«Трагическая новость: скончался третий ребенок из семьи в селе Александровка (мальчик 7 лет)», – сообщили в управлении СКР по региону.

По итогам доследственной проверки были возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти детей. Взятые в доме пробы химикатов и лекарств передали экспертам-химикам для анализа, а во время санитарно-эпидемиологической экспертизы проверят продукты, которые употребляли в семье.

Александровка, Наталья Рязанова

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