В Серпухове шесть подростков пострадали от взрыва самодельной бомбы в монастыре

Несколько несовершеннолетних пострадали в результате взрыва на территории женского монастыря в Серпухове. По предварительным данным, неизвестный пронес на территорию монастыря самодельную бомбу и активировал ее.

Взрыв прогремел около 8:00 мск рядом с православной классической гимназией на территории Серпуховского монастыря. Пострадал и сам подрывник, которого уже задержали, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По сообщению «Интерфакса», подрывник скончался от полученных ран.

По предварительным данным, от взрыва пострадали шесть подростков. Они обратились за медпомощью, со всеми работают медики.

По данным телеграм-канала Mash, бомбу на территорию монастыря принес 18-летний парень. Он сам учился в монастырской школе, но остался с педагогами в неприязненных отношениях. По этой причине он и решил устроить нападение, рассказал источник «Интерфаксу».

Серпухов, Наталья Рязанова

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