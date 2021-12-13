Под Курском неизвестный расстрелял охранников у входа в ночной клуб

В Курской области неизвестный устроил стрельбу возле ночного клуба. В результате пять человек получили ранения, преступник скрылся с места происшествия.

Как сообщили в региональном главке МВД, инцидент произошел накануне незадолго до полуночи. «Предварительно установлено, что в результате словесного конфликта молодой человек произвел несколько выстрелов из травматического пистолета в сторону работников службы охраны. В результате ранены пять охранников», – говорится в сообщении.

По вызову были направлены наряды полиции Курского района и Северного отдела полиции Курска, а также Росгвардии. Злоумышленник с места происшествия скрылся на автомобиле, сейчас его разыскивают.

Полицейские опросили работников и посетителей клуба, выясняется круг лиц, которые могут быть причастны к произошедшему. По одной из версий, причиной случившегося мог быть конфликт посетителей и охраны, имевший место несколькими днями ранее.

Курск, Зоя Осколкова

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