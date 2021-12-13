Три ребенка и шесть взрослых отравились хлором в бассейне в Казани

Девять человек пожаловались на симптомы отравления после посещения частного бассейна в поселке Кульсеитово города Казани. Следственный комитет начал расследование, а прокуратура ведет проверку.

К медикам с симптомами отравления обратились шесть взрослых и трое детей, подтвердили в республиканском Минздраве. Троих пострадавших оставили для обследования в одной из городских больниц, детей определили в Детскую республиканскую больницу. Врачи предположили отравление парами хлора.

По данным следствия, все пострадавшие утром 13 декабря посетили частный бассейн. Там они надышались хлором, и им стало плохо.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», – сообщили в управлении Следственного комитета по Татарстану.

В начале октября двух мальчиков трех и 11 лет увезли в больницу после посещения бассейна в селе Елабужского района в Татарстане. Тогда работник не закрыл хлораторную комнату, и пары хлора проникли в помещение бассейна.

Казань, Наталья Рязанова

© 2021, РИА «Новый День»