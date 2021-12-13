Москвич набросился с ножом на врача в стоматологии

Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения на врача в частной стоматологической клинике на северо-востоке Москвы. Злоумышленник задержан, сообщает столичное управление СК РФ. Ему вменяют ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Инцидент произошел сегодня днем в одной из стоматологий, расположенных по Ясному проезду. 59-летний москвич, ранее проходивший лечение в этой клинике, высказал претензию, после чего ранил ножом в живот одного из сотрудников.

Сотрудник клиники госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь. Нападавший задержан. В отношении него возбуждено дело о покушении на убийство. «В скором времени он будет доставлен в подразделение ведомства, где следователи приступят к его допросу», – говорится в сообщении СКР.

На месте работают следователи и криминалисты, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Ход расследования контролирует прокуратура Москвы, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Москва, Наталья Петрова

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