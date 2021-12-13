В Туве более 20 воспитанников школы-интерната госпитализированы в инфекционную больницу

В Туве 22 ученика ГБОУ РТ республиканской школы-интерната были доставлены в больницу. О госпитализации воспитанников школы-интерната сообщили в региональном МЧС, – сообщают местные СМИ.

«В 23:05 по местному времени 13 декабря в инфекционную больницу Кызыла госпитализированы из ГБОУ РТ республиканской школы-интерната 22 несовершеннолетних с предварительным диагнозом ОРВИ», – говорится в сообщении МЧС.

Сообщается также, что у всех пациентов симптомы ОРВИ. Сейчас за ними установлено медицинское наблюдение, проводится осмотр.

Кызыл, Иван Бабурин

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