В Туве более 20 воспитанников школы-интерната госпитализированы в инфекционную больницу

В Туве 22 ученика ГБОУ РТ республиканской школы-интерната были доставлены в больницу. О госпитализации воспитанников школы-интерната сообщили в региональном МЧС, – сообщают местные СМИ.
«В 23:05 по местному времени 13 декабря в инфекционную больницу Кызыла госпитализированы из ГБОУ РТ республиканской школы-интерната 22 несовершеннолетних с предварительным диагнозом ОРВИ», – говорится в сообщении МЧС.
Сообщается также, что у всех пациентов симптомы ОРВИ. Сейчас за ними установлено медицинское наблюдение, проводится осмотр.
Кызыл, Иван Бабурин
© 2021, РИА «Новый День»
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