Число отравившихся в Туве детей превысило 70. Прокуратура начала проверку

Прокуратура начала проверку в связи с массовым отравлением детей в школе-интернате в Туве. По последним данным, число госпитализированных из «Тувинского кадетского корпуса» воспитанников превысило 70. В учебном заведении введен карантин.

Накануне в инфекционную больницу Кызыла доставили 22 ученика. За ночь число госпитализированных несовершеннолетних с диагнозом «пищевое отравление» выросло до 74, сообщает республиканская прокуратура. Врачи оценивают состояние большинства юных пациентов как удовлетворительное. «25 детей требуют повышенного внимания медиков», – сообщил глава республики Владислав Ховалыг в соцсети «ВКонтакте».

В настоящее время эпидемиологи выясняют конкретную причину отравления.

Прокуратура Кызыла по поручению прокурора республики Сергея Дябкина организовала проверку по факту пищевого отравления и госпитализации воспитанников школы-интерната.

«Прокуратурой города Кызыла совместно с привлечением специалистов Ропотребнадзора проводится проверка на предмет соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства в образовательном учреждении», – говорится в сообщении прокуратуры Тувы. При выявлении нарушений закона будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, отметили в надзорном ведомстве.

Кызыл, Наталья Петрова

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