Мэр Петрозаводска рассказал о новой уловке телефонных мошенников

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский предупредил о новой схеме, которую взяли на вооружение телефонные мошенники. Об этом он сообщил на своей странице в одной из соцсетей.

По словам градоначальника, ему в личку написал местный житель, у которого попытались выманить деньги с банковского счета телефонные аферисты.

«Новая схема: шлют СМС-ки о подтверждении покупки в интернет-магазине через Сбербанк-онлайн. Звонят с телефона код 495, представляются «отдел по подтверждению платежей» и просят подтвердить платеж. В случае отказа угрожают позвонить жене и потребовать от нее оплатить мой долг», – рассказал мэр.

Он призвал горожан не доверять незнакомым абонентам и рассказать об уловках телефонных мошенников родителям, бабушкам и дедушкам.

Ранее в ФСБ предупредили о мошенниках, которые выманивают у граждан деньги, представляясь спецслужбами. Аферисты действуют по известной схеме – подменяют номера экстренных служб и убеждают жертву, что проводится «финансовая спецоперация правоохранительных органов». Затем мошенники просят передать все данные банковских счетов.

Петрозаводск, Наталья Петрова

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