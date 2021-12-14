Ставшая миллионершей кассир банка сама сдалась красноярской полиции

Кассир банка в красноярском Ачинске сама пришла в полицию после объявления в розыск за хищение 22,7 млн рублей. Мать уговорила женщину прийти с повинной, рассказали в МВД Красноярского края.

Напомним, 7 декабря руководство одного из банков в Ачинске заявило о пропаже 15 млн рублей, 49 500 долларов и 49 200 евро. Полиция возбудила дело о растрате, подозреваемой стала кассир банка, которая пропала в тот же день, что и деньги.

Мать подозреваемой заявила, что местонахождение дочери ей неизвестно. После отработки всех адресов, по которым могла находиться женщина, сотрудники полиции снова пришли к матери кассира. Женщина пошла на контакт.

«Во время разговора оперативнику удалось выстроить с женщиной конструктивные отношения. В результате она убедила дочь перестать скрываться и явиться в полицию. Женщина находится в отделе полиции, с ней работают сотрудники», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ачинск, Наталья Рязанова

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